Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verschätzt

Eisenach (ots)

Ein 21 jähriger Autofahrer aus dem Raum Mihla wurde am Freitagabend gegen 22:00 Uhr mit seinem Audi an der Karlskuppe in Eisenach einer Kontrolle unterzogen. Bei ihm wurde durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen, was sich in einem Test bestätigte. Das Atemalkoholgerät zeigte einen Wert von 0,3 Promille an. Den Beamten erklärte der junge Mann, der seinen Führerschein erst seit dem 01.03.2019 hat, dass er der Meinung war, nüchtern zu sein. Ein Test auf der PI Eisenach erbrachte kurze Zeit später einen Wert von 0,32 Promille. Nun muss der junge Mann mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot und weiteren behördlichen Maßnahmen durch die Führerscheinstelle rechnen. Es sei hier nochmals der Hinweis erlaubt, dass für Führerscheinneulinge die 0,00 Promillegrenze gilt.(ri)

