Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradbesitzer glücklich

Eisenach (ots)

Das am Mittwoch, den 22.05.19, als gestohlen gemeldete und am Donnerstag in der Presse veröffentlichte weiße Motorrad wurde am gestrigen Samstag nach einem Zeugenhinweis einer Eisenacher Bürgerin aufgefunden. Das Motorrad konnte dem Besitzer ohne Schaden wieder ausgehändigt werden, welcher hierüber mehr als glücklich war. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern jedoch weiterhin an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Eisenach Zeugen, welche den oder die Täter beobachtet haben, wie sie das Motorrad vom Michelsbach bis zum späteren Auffindeort - An der Katzenaue - geschoben haben. Hinweisnr. 0131006/2019

