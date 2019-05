Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handfeste Auseinandersetzung

Waltershausen (LK Gotha) (ots)

Gestern Abend kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Eisenacher Landstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Dabei wurden drei Bewohner von einem 26-Jährigen durch Fußtritt und Schläge leicht verletzt. Der 26-Jährige wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Er war mit 1,2 Promille alkoholisiert. Es wurde Anzeige erstattet. (ah)

