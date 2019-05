Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen

Eisenach (ots)

In der Nacht von Samstag, 18.05.2019 zu Sonntag, 19.05.2019 entwendeten Unbekannte ein Kraftrad aus einer Tiefgarage in der Mühlhäuser Straße. Das Fahrzeug war in einer Parkzone für Betriebsfahrzeuge abgestellt. Es handelt sich um eine blaue Yamaha Typ "XT600" ohne amtliche Kennzeichen.

Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des Kraftrads machen? Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0130812/2019. (jk)

