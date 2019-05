Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt diesen Mann?

Gotha (ots)

Am 21.11.2018 im Zeitraum von 23:12 Uhr bis 23:21 Uhr brach ein unbekannter Mann in ein Verkaufsgeschäft für Fleisch und Backwaren auf dem Neumarkt ein. Durch gewaltsames Öffnen der Automatikschiebetür gelangte der Einbrecher in den Laden und betrat den gemeinsamen Verkaufsraum von Bäckerei und Fleischerei. Am Bäckereistand versuchte er, den Kasseneinschub der Registrierkasse gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Schließlich entwendete er den gesamten Kasseneinschub inhaltlich 150 Euro Bargeld und verließ das Geschäft. Von dem Fleischereistand entwendete er außerdem noch 160 Euro Bargeld.

Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er ist deutschen Phänotyps und hat eine schmale bis normale Gestalt. Bekleidet ist der Unbekannte mit einer dunklen Wollmütze, Handschuhen, einer dunklen Arbeitshose mit Reflektorstreifen sowie einer dunklen Jacke, ebenfalls mit Reflektoren.

Wer erkennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621/781424, Hinweis-Nr. 0375571/2019.

Ein gerichtlicher Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung liegt der Polizei vor. (jk)

