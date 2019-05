Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt die beiden Frauen?

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

In einem Unterpörlitzer Einkaufsmarkt in der Humboldtstraße wurde einer 73-Jährigen am Mittag des 28.03.2019 die Handtasche mitsamt Geldbörse gestohlen. Gegen 12:15 Uhr war die Seniorin beim Einkaufen, ihre Handtasche hing an ihrem Einkaufswagen. Als die 73-Jährige etwas aus dem Kühlregal nahm und ihre Tasche kurzzeitig aus dem Blick ließ, entwendete eine unbekannte Frau die Tasche. Darin befanden sich neben persönlichen Dokumenten ein Schlüssel sowie 60 Euro Bargeld. Der Gesamtwert der Beute wird auf 160 Euro geschätzt.

Auf den Videoaufzeichnungen des Marktes sind zwei weibliche Personen zu sehen, eine blonde sowie eine dunkelhaarige, welche bei dem Diebstahl arbeitsteilig vorgehen. Beide Frauen sind osteuropäischen Phänotyps, ihr Alter wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt.

Wer hat die beiden unbekannten Frauen schon einmal gesehen und kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0083554/2019.

Ein gerichtlicher Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung liegt der Polizei vor. (jk)

