Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Eigentümer eine Cross-Motorrads gesucht

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Am Abend des 17.05.2019 gegen 19:30 Uhr wurde im Garagenkomplex "Am Hüttengrund" eine Crossmaschine aufgefunden. Es handelt sich um ein grün-weißes Kawasaki Vollcross-Motorrad ohne Amtliches Kennzeichen. Am Rahmen und Hinterrad ist die Maschine mit einem Kettenschloss gesichert. Die Polizei sucht nach dem Eigentümer dieses Gefährts.

Wer erkennt das Cross-Motorrad und kann Hinweise zum Eigentümer geben? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0126951/2019. (jk)

