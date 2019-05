Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Räuberischer Dieb

Neudietendorf - Landkreis Gotha (ots)

Gestern Mittag begab sich ein unbekannter Mann in einen Einkaufsmarkt in der Zinzendorfstraße. Er steckte eine unbekannte Menge Zigarettentabak in seinen Rucksack, anschließend durchquerte er den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Als er von einer Verkäuferin auf den Diebstahl angesprochen wurde, stieß er die 39-Jährige so stark, dass diese nach hinten taumelte und ergriff die Flucht. Auch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Ergreifen des Mannes.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - scheinbares Alter 25 - 30 Jahre - graues Basecap - dunkelblaue Jeans - graue Jacke - altes rotes Fahrrad - großer Tunnel in beiden Ohren

Wer hat den Mann gesehen und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0130658/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell