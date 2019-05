Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach dem Einkauf betrunken gefahren

Neudietendorf - Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Abend ging ein 38-Jähriger in einen Einkaufsmarkt in der Ingerslebener Straße und kaufte zwei Flaschen Sekt. Zeugen war aufgefallen, dass der Mann dabei alkoholisiert war und anschließend mit seinem Mazda vom Parkplatz fuhr. Die Polizei traf den 38-Jährigen an seiner Wohnanschrift an - er hatte 2,91 Promille intus. Im Krankenhaus wurde eine doppelte Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (jk)

