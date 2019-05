Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessung mit Fahrverboten

Ruhla - Wartburgkreis (ots)

Am gestrigen Nachmittag bis Abend wurde in der Ortslage Ruhla, am Dornsenberg eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. 514 Fahrzeuge passierten die Messstelle. 18 dieser Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs, davon lagen zwei im Bereich eines Fahrverbots. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 93 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell