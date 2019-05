Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schläge nach Fund geklauter Fahrradteile

Eisenach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Heinrichstraße ein. Die Polizei berichtete.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4276297

Durch ein Fenster sah der Geschädigte gestern am späten Nachmittag die geklauten Radteile sowie zwei weitere Mountainbikes im Wert von 3.000 Euro in einer Wohnung in der Schulstraße stehen. Der 32-Jährige klingelte, eine 29-Jährige öffnete die Tür. Der Bestohlene betrat die Wohnung und begab sich unverzüglich zu einem 29-Jährigen, der an den Rädern hantierte, und schlug diesem unvermittelt ins Gesicht. Der polizeibekannte 29-Jährige flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die Polizei rückte an und nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Die beiden Mountainbikes wurden sichergestellt, die Fahrradteile des E-Bikes an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell