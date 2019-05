Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall auf der Kreuzung

Elgersburg - Ilm-Kreis (ots)

Ein 69-Jähriger war gestern Nachmittag mit einem VW auf der Hauptstraße in Richtung Ilmenau unterwegs. Als er nach links in die Ilmenauer Straße einbiegen wollte, missachtete der 69-Jährige die Vorfahrt und kollidierte er mit dem Suzuki eines 26-Jährigen, der auf der Ilmenauer Straße aus Richtung Ilmenau gefahren kam. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jk)

