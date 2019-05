Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Garagen-Einbruch

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Im Zeitraum vom 28.04.2019 bis 21.05.2019 versuchten Unbekannte, das Rolltor einer Garage des Garagenkomplexes in der Oehrenstöcker Landstraße aufzubrechen. Das Vorhaben misslang, hinterlassen wurde ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0130054/2019. (jk)

