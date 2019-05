Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsverstöße - erschreckende Bilanz

Wandersleben - Landkreis Gotha (ots)

Am Montag führte die Polizei von Mittag bis zum frühen Abend eine Geschwindigkeitsmessung in der Ortslage Wandersleben durch. Gemessen wurden in der Seeberger Straße die aus Fahrtrichtung Seebergen kommenden Verkehrsteilnehmer. 41 Fahrzeuge passierten die Messstelle, davon waren sieben Pkw-Fahrer zu schnell unterwegs. Sechs dieser Verkehrsteilnehmer fuhren so schnell, dass sie im Bereich eines Fahrverbotes landeten. Das schnellste Fahrzeug war mit 105 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell