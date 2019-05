Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Waffe auf Balkon gesehen - 19-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Schüler einer angrenzenden Schule sahen am Dienstagmittag eine Person mit freiem Oberkörper, welche auf einem Balkon eines Wohnblocks in der Clara-Zetkin-Straße stand. Dem äußeren Anschein nach führte der Mann eine Waffe bei sich. Im folgenden Polizeieinsatz konnte zunächst die betreffende Wohnung lokalisiert werden. Kurz darauf wurde auch der Wohnungsinhaber angetroffen. Bei diesem handelte es sich um den zuvor auf dem Balkon gesehenen Mann. In der Wohnung des 19-Jährigen konnten Anscheins-, Dekorationswaffen sowie ein Schlagring aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz aufgenommen. (ml)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell