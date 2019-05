Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Umgekippter Lkw verursacht Sperrungen und Verkehrsbehinderungen

Stadtilm - Ilm-Kreis (ots)

Gegen 07:15 Uhr heute Morgen fuhr ein 41-Jähriger mit einem Lkw auf der L 1048 von Arnstadt nach Stadtilm. Auf einer langgezogenen Geraden kam das Fahrzeug aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchführ die Bankette und kippte auf die Seite. Der 41-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Für etwa 1,5 Stunden musste die L 1048 voll gesperrt werden, es kam vermehrt zu Verkehrsbehinderungen. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis in die Nacht andauern. Vor Ort unterstützten die Feuerwehr sowie der Straßenbaulastträger. Zur Gewährleistung des Verkehrsflusses am Unfallort wird für die Dauer der Bergungsarbeiten eine Ampel aufgestellt. Der Gesamtschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. (jk)

