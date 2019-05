Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach dem Diebstahl in das Gefängnis

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Nachmittag begab sich ein 29-jähriger Ilmenauer in einen Einkaufsmarkt in der Herderstraße. Er steckte mehrere Flaschen Bier in seinen Rucksack, an der Kasse bezahlte er jedoch nur zwei davon. Als er auf den Diebstahl angesprochen wurde, reagierte er aggressiv und verließ das Geschäft. Die Polizei traf den Mann zu Hause an und fand das Diebesgut. Der 29-Jährige war mit 1,7 Promille alkoholisiert, zudem lag ein Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen und in eine Haftanstalt verbracht. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell