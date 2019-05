Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Teile vom E-Bike gestohlen

Eisenach (ots)

Heute Nacht drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Heinrichstraße ein. Von einem E-Bike, das im Treppenhaus angeschlossen war, entwendeten die mutmaßlichen Täter mehrere Fahrzeugteile. Die Gabel mitsamt Vorderrad wurde abmontiert und gestohlen. Es handelt sich um Teile eines weißen Pedelecs vom Hersteller "Haibike", Typ "SDURO Hard Seven 7.0". Der Wert der Teile wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0129171/2019. (jk)

