Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wohnung festgestellt

Gotha (ots)

Heute Morgen stellte ein Zeuge fest, dass in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schützenallee eingebrochen wurde. Unbekannte hatten gewaltsam die Wohnungstür geöffnet und die Wohnung betreten. Innen waren sämtliche Räume durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0128685/2019. (jk)

