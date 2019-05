Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin umgefahren

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Heute Vormittag gegen 9 Uhr war ein 27-Jähriger mit einem Opel auf der Langewiesener Straße unterwegs. Als er nach links in den Trieselsrand einbog, übersah er eine Radfahrerin, die vor ihm fuhr und sich ebenfalls im Abbiegevorgang befand. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden, wobei die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der 27-jährige Pkw-Fahrer gab gegenüber den Beamten an, am Wochenende Drogen konsumiert zu haben. Einen Drogenschnelltest verweigerte er jedoch. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugschlüssel wurden ihm abgenommen und an einen Berechtigten übergeben. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell