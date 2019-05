Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Wohnhaus randaliert und zerstört

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierten Unbekannte in einem Wohnblock am Helmholtzring. Ein Feuerlöscher wurde im Treppenhaus entleert und ein weiterer beschädigt. Darüber hinaus zerstörten die mutmaßlichen Täter die gläserne Ladeluke einer Waschmaschine. Der Gesamtschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0127546/2019 entgegen. (jk)

