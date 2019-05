Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenhaus niedergebrannt

Eisenach (ots)

Gegen 21:30 Uhr gestern Abend wurden Polizei und Feuerwehr in eine Gartenanlage Am Gebräun gerufen. Bei Eintreffen stand eine Gartenlaube in Vollbrand, die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. In der Hütte befanden sich keine Personen, es wurde niemand verletzt. Der Schaden am niedergebrannten Gartenhaus wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

