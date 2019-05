Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Pkw

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 14.30 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, schlug ein noch unbekannter Täter bei zwei Pkw Ford in einer Tiefgarage in der Gutenbergstraße die vordere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein. Im Anschluss wurde jeweils das Bordbuch entwendet. Zudem kam noch ein Fahrzeugschein und ein Handyladekabel auf die Liste der gestohlenen Gegenstände. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0127548/2019, (av)

