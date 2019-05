Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder aus Keller gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gleich zwei Diebstahlshandlungen von Fahrrädern aus Kellerbereichen wurden der Gothaer Polizei am 19. Mai angezeigt. Von Samstag zu Sonntag wurde jeweils ein Fahrrad aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Feuerbachstraße und in der Seebergstraße entwendet. Der dabei entstandene Sach- und Beuteschaden betrug mehrere Tausend Euro. Der Inspektionsdienst Gotha hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. (av)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell