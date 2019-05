Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl

Gerstungen (ots)

Am Samstag wurde in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr in Gerstungen ein Fahrrad gestohlen. Das Fahrrad war vor einem Kaffee abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Nach der Anzeigenaufnahme konnte das Fahrrad durch die Polizei festgestellt werden. Es wurde durch einen 18-jährigen Mann gefahren. Es wurden seine Personalien festgestellt und ihm wurde eröffnet, dass er sich nun wegen Diebstahl verantworten muss. Das Fahrrad konnte wieder an die Eigentümerin ausgehändigt werden.

