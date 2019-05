Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufbruch Gartenhaus

Eisenach (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 19.04.2019 bis zum 18.05.2018 Zutritt zu einem Garten in Eisenach, Am Schäfersborn. Dort wurde ein Schuppen aufgebrochen und ein Aufsitzrasenmäher entwendet. Dabei wurden 2 Holztüren beschädigt. Der Wert das Rasenmähers betragt etwa 500 Euro. Vorhandene Spuren wurden gesichert und eine Anzeige aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

