Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: rote Ampel übersehen, Unfall

Ilmenau (ots)

Eine 77-jährige Nissan-Fahrerin übersah am Samstagvormittag an der Ampelkreuzung am Globus-Baumarkt in der Bücheloher Straße die rote Ampel und stieß deshalb mit einem bei "Grün" fahrenden Skoda zusammen. Glücklicherweise gab es hierbei keine Verletzte, sondern "nur" Sachschäden an beiden Fahrzeugen in Höhe von rd. 10.000,- Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, die Seniorin erwartet nun noch ein saftiges Bußgeld. (ef)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell