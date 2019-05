Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizist bei Verkehrskontrolle fast umgefahren

Hohenkirchen - Landkreis Gotha (ots)

Am heutigen Samstag führte eine Streifenwagenbesatzung der Gothaer Polizei in der Hauptstraße eine Verkehrskontrolle durch. Gegen 12.04 Uhr befuhr ein silberner Pkw Mercedes älteren Baujahrs die Straße aus Richtung Herrenhof in Richtung B247. Auch dieser Pkw sollte angehalten werden, bremste aber beim Anhaltevorgang nicht ab, sondern umfuhr den mit der Anhaltuntg beauftragten Beamten. Dabei kam das Fahrzeug auch auf die Gegenfahrbahn und behinderte den Gegenverkehr. Im Anschluss verließ das Fahrzeug die Kontrollstelle und fuhr mit hohem Tempo in unbekannte Richtung davon. Kein Polizeibeamter wurde verletzt. Über das amtliche Kennzeichen wurden erste Ermittlungen zur Erlangung der Identität des Fahrers eingeleitet. Die Gothaer Polizei sucht nun die Fahrer der Fahrzeuge, welche zur Mittagszeit die Kontrollstelle passierten und evtl. sogar von dem silbernen Pkw Mercedes der E-Klasse behindert wurden. Diese Fahrer melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0127128/2019. (av)

