Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Luft aus den Reifen gelassen und Pkw zerkratzt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

An der Gotha zerkratzte ein unbekannter Täter am gestrigen Freitag den Lack eines Pkw Mercedes und ließ aus allen vier Räder die Luft ab. Zudem wurde ein Fahrzeugemblem abgebrochen und an der Wohnungstür der Fahrzeughalterin befestigt. Daher ist anzunehmen, dass der Pkw bewusst ausgewählt wurde. Hinweise zu dem oder auch den Verursachern des Schadens nimmt die Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0126859/2019 entgegen. (av)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell