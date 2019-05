Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bier aus Keller gestohlen

Gotha (ots)

Heute Nacht drangen Unbekannte in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Schumannstraße ein. Ein Kellerverschlag wurde aufgebrochen und daraus eine Kiste Bier sowie ein Fahrzeugbatterie-Ladegerät entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 40 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0126459/2019. (jk)

