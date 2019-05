Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geparkte Fahrzeuge angegriffen

Eisenach (ots)

In der Amrastraße wurden heute Nacht die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge angeklappt, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Bei einem Opel entstand hierdurch Sachschaden am Außenspiegel in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0126113/2019 entgegen. (jk)

