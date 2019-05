Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nies-Unfall

Wutha-Farnroda - Wartburgkreis (ots)

Gestern Nachmittag war eine 56-Jährige mit einem Ford auf der Ruhlaer Straße unterwegs. Als sie nach links in die Straße "Am Rotberg" abbiegen wollte, musste sie plötzlich niesen, kollidierte dabei mit einem Verkehrsschild und das Fahrzeug landete auf einer Verkehrsinsel. Die 56-Jährige blieb unverletzt und konnte ihre Fahrt fortsetzen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. (jk)

