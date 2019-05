Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In der Drachenschlucht überschlagen

Eisenach (ots)

Am späten Abend fuhr gestern eine 44-Jährige mit einem Opel auf der B 19 von Eisenach in Richtung Hohe Sonne. In einer Linkskurve kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam auf der linken Seite zum Liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme war die Straße zunächst vollständig, später einseitig gesperrt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jk)

