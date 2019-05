Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garagen in Brand

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Garagenkomplex am Dornheimer Berg gerufen. In einer Garage hatten Unbekannte eine größere Menge Autoreifen und Sperrmüll in Brand gesetzt. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Durch das Feuer wurden die Dächer von insgesamt vier Garagen beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124 oder die Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621/781424, Hinweis-Nr. 0125743/2019 entgegen . (jk)

