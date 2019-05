Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogen in Verkehr und Wohnung

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Gestern Mittag kontrollierte die Polizei in der Bahnhofstraße einen Audi. Es stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus zeigte ein Drogenvortest bei dem Mann ein positives Ergebnis. Die Amtlichen Kennzeichen, die sich an dem Audi befanden, waren außerdem nicht auf das Fahrzeug zugelassen - dieses hatte weder eine Zulassung noch einen Versicherungsschutz. Der 37-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana sowie ein verbotenes Butterflymesser auf - beides gehörte jedoch der 30-jährigen Wohnungsinhaberin. Die Gegenstände wurden sichergestellt und Anzeige erstattet. (jk)

