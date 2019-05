Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrten im Rausch

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag zog die Polizei mehrere Verkehrssünder aus dem Verkehr.

Am Mittag wurde in der Weimarischen Straße ein VW angehalten. Der 21-jährige Fahrer stand unter Drogeneinfluss, ein Vortest verlief positiv. Der junge Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Kurze Zeit später stoppte die Polizei in der Langensalzaer Straße einen Mazda. Ein Drogenvortest bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer zeigte ein positives Ergebnis auf mehrere Drogen, sodass im Krankenhaus eine Blutentnahme bei dem Mann durchgeführt wurde.

In der Ernst-Thälmann-Straße wurde am frühen Abend ein Ford kontrolliert. Die 34-jährige Fahrerin war unter Alkoholeinfluss unterwegs, ein Test ergab 1,04 Promille. Gegen sie wurde Anzeige erstattet und die Weiterfahrt untersagt. (jk)

