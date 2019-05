Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fenster der Schule beschädigt

Gotha (ots)

Bereits am 10.05.2019 gegen 13:15 beschädigten Unbekannte mehrere Fenster einer Schule in der Bufleber Straße. Drei männliche Jugendliche im Alter von etwa 14 Jahren wurden dabei beobachtet, wie sie Steine gegen die Fensterscheiben der Schule warfen. Dabei entstand an drei Scheiben Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen oder der Identität der Täter nimmt die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0121948/2019 entgegen. (jk)

