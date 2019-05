Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufbrüche an zwei Fahrzeugen

Gotha (ots)

In der Eschleber Straße beschädigten Unbekannte heute Nacht zwei Pkw. Die Seitenscheibe eines schwarzen BMW wurde eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse entwendet. Bei einem blauen Opel in unmittelbarer Nähe wurde ebenfalls versucht, eine Seitenscheibe einzuschlagen, diese konnte jedoch nicht zersplittert werden. Der Gesamtschaden wird auf einige hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0122878/2019 bzw. 0122898/2019. (jk)

