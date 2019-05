Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungseinbruch versucht

Gotha (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Mohrenstraße versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 08.05.2019 bis 12.05.2019 in eine Wohnung einzubrechen. Die mutmaßlichen Täter manipulierten an der Wohnungstür, konnten diese jedoch nicht öffnen. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0121541/2019. (jk)

