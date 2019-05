Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kühlerschaden nach Probefahrt

Dankmarshausen - Wartburgkreis (ots)

Ein 29-Jähriger wollte seinen Audi verkaufen und vereinbarte gestern Nachmittag einen Termin mit zwei Kaufinteressenten. Gemeinsam führten sie eine Probefahrt durch. Nachdem man sich über den Preis des Fahrzeuges nicht einigen konnte, lenkte einer der Interessenten den 29-Jährigen an der Tankstelle während der Besichtigung des Fahrzeuges und Motorraums ab, der andere schüttete Öl in den Kühlflüssigkeitsbehälter. Nach Fahrtende verließen die beiden Personen den 29-Jährigen wieder, der danach einen Kühlerschaden an seinem Fahrzeug feststellte. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. (jk)

