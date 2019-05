Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma

Geschwenda - Ilm-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Samstagmittag bis heute Morgen wurde in eine Firma in der Karl-Liebknecht-Straße eingebrochen. Die Unbekannten drangen gewaltsam in ein Büro sowie einen Werktstattraum ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde ein Computer sowie eine Werkzeugmaschine im Gesamtwert von 2.500 Euro. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall oder verdächtige Personen am Tatort gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0121708/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell