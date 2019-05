Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Büro

Gotha (ots)

Unbekannte versuchten heute Nacht in ein Büro am Hauptmarkt einzubrechen. Die mutmaßlichen Täter manipulierten am Schloss der Eingangstür, konnten jedoch nicht in den Geschäftsraum eindringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0121701/2019. (jk)

