Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug in Brand

Eisenach (ots)

Gestern Morgen gegen 4:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Fahrzeugbrand in die Stresemannstraße gerufen. Ein Skoda stand in Flammen und wurde von der Berufsfeuerwehr Eisenach zügig gelöscht. Anschließend mussten von der Feuerwehr noch auslaufende Betriebsflüssigkeiten gebunden werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es wurde von der Polizei sichergestellt und untersucht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von der Kriminalpolizei geführt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tatgeschehen bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0121268/2019. (jk)

