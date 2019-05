Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe auf frischer Tat erwischt

Gotha (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr meldete ein Mitarbeiter des Wachschutzes WISAG, dass sich zwei Personen unberechtigt auf dem Gelände des Wertstoffhofes in der Gothaer Schlegelstraße befinden und dort vermutlich etwas stehlen. Die Polizeibeamten waren schnell vor Ort und konnten auf dem Gelände einen amtsbekannten 49-jährigen Gothaer feststellen, der mit seiner 19-jährigen Begleiterin Wertstoffe in den Rucksack räumte. Beide Täter haben zuvor den Zaun des umfriedeten Geländes beschädigt und sich so Zutritt zum Wertstoffhof verschafft. Gegen die beiden wird nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahles ermittelt. (dl)

