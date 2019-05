Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Autoreifen zerstochen

Gotha (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag haben bisher unbekannte Täter in Gotha insgesamt 9 Autoreifen an drei Pkw zerstochen. In der Ludwig-Jahn-Straße wurden hierbei zwei Pkw angegriffen. Des Weiteren meldete ein Besitzer eines VW aus der benachbarten Uhlandstraße, dass die Reifen an seinem Pkw zerstochen wurden. Die 34- bis 47-jährigen Fahrzeugbesitzer stellten die Sachbeschädigungen erst am Sonntagmittag fest. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 900 Euro. Die Polizei sucht auf diesem Weg nach Zeugen, welche Angaben zum Täter und / oder der Tat machen können. (dl)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell