Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlägerei mit drei Verletzten

Waltershausen (ots)

Am Samstagabend gegen 22.50 Uhr kam es in der Jahnstraße in Waltershausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren eriträischen Personen. Im Vorfeld feierte eine Gruppe Eritäer in der Jahnstraße ein Fest. Im Laufe des Abends kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu Streitigkeiten und in der weiteren Folge zu einer Schlägerei unter den Personen. Hierbei wurden drei Eriträer (24 - 26 Jahre) leicht verletzt, wobei einer zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus Friedrichroda verbracht wurde. Der genaue Tatablauf muss nun von der Polizei ermittelt werden. (dl)

