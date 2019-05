Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von berauschenden Mitteln/ Diebstahl von Kennzeichentafeln

Ilmenau (ots)

In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag kontrollierten die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau gegen 02:00 Uhr in der Langewiesener Straße einen Pkw Audi. Der den Beamten gut bekannte 35jährige Fahrzeugführer ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Drogentest erbrachte ein positives Ergebnis. Die 25jährige Beifahrerin ist den Beamten ebenfalls gut bekannt. Im Fahrzeug fanden die Beamten zwei Kennzeichentafeln, zu deren Herkunft beide Fahrzeuginsassen keine Angaben machen wollten, und stellten diese sicher. Am Sonntagmorgen wurde bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau durch den Eigentümer der Kennzeichen hierzu eine Diebstahlsanzeige erstattet.(SM)

