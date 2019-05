Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Stadtilm (ots)

Am Sonnabend, dem 11.05.2019 befuhr die 26jährige Fahrerin eines Pkw Mazda gegen 19:15 Uhr die Landstraße zwischen Stadtilm und dem Ortsteil "Hohes Kreuz". In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Fahrzeug überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Die Fahrzeugführerin musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde infolge des Verkehrsunfalls schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.(SM)

