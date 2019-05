Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Stadtilm (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Polizei Arnstadt-Ilmenau zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Stadtilm gerufen. Hier befuhr der 22jährige Fahrer eines Pkw Ford die Straße Bahnhofsweg in Fahrtrichtung Feldstraße. An der Einmündung zur Uferstraße beachtete er die Vorfahrt der von rechtskommenden Fahrerin eines Pkw VW Polo nicht. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurden das 12jährige Kind, welches sich als Beifahrer im Pkw Ford befand, und die Fahrerin des VW Polo leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 9500 Euro.(SM)

