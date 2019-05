Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogen in der Tasche

Landkreis Gotha (ots)

Gestern Abend kontrollierte die Polizei in der Gothaer Bahnhofstraße einen 15-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich führte. Diese wurden von der Polizei sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Am Schwarzbach in Friedrichroda wurde am gestrigen Abend ein 38-Jähriger kontrolliert. Der Mann hatte ebenfalls eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich, die sichergestellt wurde. Auch er muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Zu später Abendstunde wurde gestern in Bad Tabarz ein 31-jähriger Radfahrer einer Kontrolle unterzogen. Auch er hatte eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich. Die Polizei stellte diese sicher und fertigte eine Anzeige. (jk)

